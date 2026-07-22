Мотоциклист угодил в больницу после столкновения с иномаркой в Новом Уренгое

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 21 июля около дома № 1 в микрорайоне Мирный Нового Уренгоя.

- Установлено, что около 7:50 утра водитель «Мазды», поворачивая налево вне перекрестка, создал помеху мотоциклу «Вотч», движущемуся в попутном направлении и собиравшемуся выполнить обгон. В результате произошло столкновение, - прокомментировали в ведомстве.

Пострадал водитель мотоцикла: он получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 4 ДТП, а с начала года 2 014, в которых 10 человек погибли и 157 получили травмы, в том числе 19 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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