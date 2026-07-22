Ипотека набирает обороты

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На рынке жилья меняется структура спроса: доля сделок за наличные за полгода снизилась на 10 % (до 57 %), а ипотечных — выросла на 10 %. Для ямальцев это особенно актуально: в условиях северного региона, где вопрос собственного жилья стоит остро, ипотека остаётся одним из самых доступных способов его приобрести.

Средняя стоимость квартиры, в сравнении с первым полугодием 2025, без кредита снизилась на 5 % — до 6,1 млн рублей, в основном за счёт роста популярности вторички. Новостройки подешевели на 14 % — в среднем до 7,1 млн рублей.

По данным ВТБ и экосистемы недвижимостм М2, средний размер ипотеки сейчас — 4,6 млн рублей (на 6 % ниже, чем год назад). С господдержкой берут в среднем 6 млн рублей, без неё — 3,2 млн рублей.

Как пояснил Алексей Охорзин из ВТБ, ценовой разрыв между первичным и вторичным рынками смещает спрос в сторону готового жилья — именно там растёт число выдач по рыночным программам.

По прогнозу гендиректора М2 Алексея Завгороднего, к концу 2026 года доля сделок без заёмных средств в сегменте многоквартирных домов может упасть до 50 %. Это значит, что роль ипотеки на рынке жилья будет только расти — в том числе и для жителей Ямала.