На Ямал 22 июля 2026 года придет небольшое похолодание

Погода на Ямале на 22 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +12...+17 градусов. Днем столбики термометров покажут +25…+30 градусов, местами до +22, по западной половине +14...+19.

Ветер северо-восточный с переходом на северный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

22 июля в народном календаре - день Панкратия и Кирилла, который еще называли Черничным днем или Ягодником. Название связано с церковной датой: в этот день православная церковь чтит память священномучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. А «Черничный» появилось потому, что как раз к 22 июля в лесах созревала черника - и семьи отправлялись в лес за ягодами.

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