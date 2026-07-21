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НовостиОбщество21 июля 2026 21:01

На Ямал 22 июля 2026 года придет небольшое похолодание

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 22 июля 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 22 июля

Погода на Ямале на 22 июля

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 22 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза. Днем преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +12...+17 градусов. Днем столбики термометров покажут +25…+30 градусов, местами до +22, по западной половине +14...+19.

Ветер северо-восточный с переходом на северный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с.

22 июля в народном календаре - день Панкратия и Кирилла, который еще называли Черничным днем или Ягодником. Название связано с церковной датой: в этот день православная церковь чтит память священномучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. А «Черничный» появилось потому, что как раз к 22 июля в лесах созревала черника - и семьи отправлялись в лес за ягодами.

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