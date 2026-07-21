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Ноябрьские врачи спасли пациента, у которого пропал доступ к «искусственной почке». Для этого они применили новую тактику, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Помощь потребовалась мужчине, который из-за тяжелой болезни почек пользуется аппаратом для очистки крови. Сосуд, через который его подключали к «искусственной почке», забился тромбом и сузился - процедура стала невозможной, а жизнь оказалась под угрозой.

Раньше пациентов с такой проблемой ложили на достаточно травматичную операцию под общим наркозом. Малоинвазивная методика была доступна только в федеральных центрах, но хирурги решили действовать на месте.

Сначала сосудистый хирург Максим Щукин ввел через обычный укол лекарство, которое растворило тромб - это заняло всего 15 минут и обошлось без разрезов. А затем рентгенэндоваскулярный хирург Рамин Агададаев при помощи специального микробаллона расширил сосуд изнутри и восстановил нормальный кровоток.

Уже через двое суток мужчину без осложнений подключили к аппарату для очистки крови. Сейчас он чувствует себя хорошо и выписан домой.

- Теперь эту методику ноябрьские врачи планируют применять и для других пациентов, - отметили в ведомстве.

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