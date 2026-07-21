Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Новом Уренгое директор коммерческой организации оставил без зарплаты 307 работников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, последний раз сотрудники компании получали зарплату в ноябре 2025 года, хотя финансовых проблем у руководителя не было и нет. Таким образом, на сегодняшний день директор не доплатил своим рабочим более 27 миллионов рублей.

Сейчас мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и принимают меры к погашению образовавшейся задолженности.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что «Ямальская управляющая компания» оставила без зарплаты более ста работников.

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