В Губкинском на три недели закрыли проезд между домами № 18 и № 35 в 9-м микрорайоне

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском на три недели закрыли проезд в 9-м микрорайоне (между домами № 18 и № 35, от улицы Ямальская). Об этом сообщили в городской администрации.

«Сообщаем о временных ограничениях движения транспорта между домами № 18 и № 35 в 9-м микрорайоне, от улицы Ямальская. Это необходимо для продолжения подготовки города к осенне-зимнему периоду», - говорится в сообщении.

Фото: администрация Губкинского

Все работы планируется завершить к 10 августа.

Власти приносят жителям извинения за временные неудобства.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском закрыли для проезда перекресток проспекта Губкина и улицы Нефтяников. Это решение также связано с подготовкой города к зиме.

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