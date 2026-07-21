Новоуренгойские врачи помогают восстановиться малышке, родившейся с весом 850 граммов

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Новоуренгойские врачи помогают восстановиться малышке, появившейся на свет с весом всего лишь 850 граммов. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Девочка родилась на 26 неделе беременности и поэтому сразу же попала в отделение реанимации и интенсивной терапии - там она провела 50 дней. А затем еще столько же - в отделении патологии новорожденных.

Из-за незрелых легких малышка длительное время находилась на кислородной поддержке. А еще ей провели лазерную коагуляцию сетчатки - для сохранения зрения и два курса иммуноглобулина - для профилактики вирусной инфекции.

После выписки из стационара началась активная реабилитация в детской поликлинике. Сейчас с девочкой занимаются массажист, инструктор-методист по лечебной физкультуре и медицинский логопед.

Массаж формирует мышечный тонус, лечебная гимнастика направлена на моторное развитие. Бассейн тренирует силу и координацию, кроме того, это еще и важный сенсорный опыт. А медицинский логопед учит ребенка реагировать на голос, различать интонации и фиксировать взгляд на говорящем.

Сейчас девочке четыре с половиной месяца, она в пять раз увеличила вес, реагирует на родные голоса и интонации, а также догоняет своих сверстников по физическим и психическим показателям.

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