На Ямале расширили число магазинов, принимающих школьные сертификаты

Фото: Алена Ивочкина

Теперь подготовиться к новому учебному году с помощью школьного сертификата можно и в ямальских магазинах: его принимают уже порядка сорока торговых точек. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Больше всего таких магазинов в Ноябрьске - одиннадцать, затем идет Лабытнанги - девять, в Новом Уренгое и Надыме - по четыре, а в Тарко-Сале и Губкинском - по три. В Салехарде, Муравленко, Тазовском, Яр-Сале и Мужах к программе подключено по одному магазину.

- В прошлом году ямальские семьи совершили по школьному сертификату около полумиллиона покупок. Всего же было выдано более 29 тысяч электронных сертификатов, а общая сумма поддержки составила 467 миллионов рублей, - сказала старший советник губернатора Елена Карпова.

Также, по ее словам, расширение сети партнеров делает меру поддержки еще удобнее: родители могут выбирать необходимые товары там, где им хочется и удобнее.

Ознакомиться с адресами торговых точек можно на сайте проекта.

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