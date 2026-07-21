Салехардец, будучи членом комиссии по осуществлению закупок, за деньги помогал заключать контракты

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Салехардец, будучи членом комиссии по осуществлению закупок, нарушил закон. Информацию об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выявить нарушение удалось благодаря проверке законодательства о противодействии коррупции.

- Установлено, что местный житель, будучи членом комиссии по осуществлению закупок, незаконно получил деньги и иное имущество от юридического лица. За это он должен был помочь бизнесмену выиграть тендеры на закупку товаров, оказание работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, - прокомментировали в надзорном органе.

В итоге суд признал салехардца виновным по ч. 5 ст. 200.5 УК РФ (подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок).

Кроме того, после вмешательства прокуратуры сделка, заключенная с предпринимателем, была признана незаконной, и 400 тысяч рублей вернулись в доход государства.

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