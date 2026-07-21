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НовостиОбщество21 июля 2026 6:38

Салехардец, будучи членом комиссии по осуществлению закупок, за деньги помогал заключать контракты

Салехардец, будучи членом комиссии по осуществлению закупок, нарушил закон
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Салехардец, будучи членом комиссии по осуществлению закупок, нарушил закон. Информацию об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выявить нарушение удалось благодаря проверке законодательства о противодействии коррупции.

- Установлено, что местный житель, будучи членом комиссии по осуществлению закупок, незаконно получил деньги и иное имущество от юридического лица. За это он должен был помочь бизнесмену выиграть тендеры на закупку товаров, оказание работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, - прокомментировали в надзорном органе.

В итоге суд признал салехардца виновным по ч. 5 ст. 200.5 УК РФ (подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок).

Кроме того, после вмешательства прокуратуры сделка, заключенная с предпринимателем, была признана незаконной, и 400 тысяч рублей вернулись в доход государства.

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