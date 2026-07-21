Строящееся в Муравленко инфекционное отделение готово более чем наполовину

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Муравленко продолжается строительство нового инфекционного отделения. Сейчас оно готово более чем на 50 %, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

Сейчас подрядчик завершает фасадные работы: смонтирована большая часть облицовочных панелей, установлены оконные и витражные конструкции. Что касается внутреннего помещения, там продолжается монтаж инженерных систем, чистовые отделочные работы. Кроме того, началось благоустройство прилегающей территории.

Напоминаем, что площадь двухэтажного здания составит более двух тысяч квадратных метров. Инфекционное отделение рассчитано на 15 коек и разделено на отдельные боксы, что позволит обеспечить изоляцию пациентов и повысить эффективность оказания медицинской помощи.

Также предусмотрены помещения для дезинфекции, лаборатория для проведения срочных исследований и другие зоны, необходимые для работы современного медицинского учреждения.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.