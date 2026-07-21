Надымский детский сад «Огонек» ремонтируют с отставанием от графика

Фото: администрация Надымского района

В Надыме ремонтируют детский сад «Огонек», но с отставанием от графика. В связи с этим глава района Дмитрий Жаромских взял ситуацию на личный контроль, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Накануне Дмитрий Жаромских оценил, как продвигается ремонт территории и фасада. Подрядчик отстает от графика, поэтому объект - на особом контроле, - прокомментировали власти.

После завершения всех работ здание полностью преобразится, а на территории появятся спортивная площадка, беседки, скамейки, велопарковки, качели и батут для малышей.

Также глава района проверил обустройство парковок у Надымского профессионального колледжа и гимназии. Подрядчик уже завершил подготовительные работы и сейчас готовится к укладке асфальта.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме обустройство парка имени Е.Ф. Козлова идет с отставанием от графика, а качество работ оставляет желать лучшего. Поэтому глава района Дмитрий Жаромских взял ход работ на свой личный контроль. Прибыв на площадку, он переговорил с подрядчиком, обозначил четкие сроки завершения строительства и назначил куратора, который будет ежедневно приезжать с проверкой.

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