Детская школы искусств имени Рахманинова в Новом Уренгое откроется до конца года

Фото: соцсети Дмитрия Артюхова

В Новом Уренгое завершается строительство Детской школы искусств имени Рахманинова. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, это будет крупнейшая школа на Ямале, способная вместить 1 140 воспитанников.

- Помимо классических программ, ребята будут осваивать здесь цифровые технологии, появятся направления по фото- и видеопроизводству, дизайну и 3D-графике. Малыши от года будут ходить на развивающие занятия вместе с родителями, - отметил он.

Подрядчик уже завершил основной комплекс строительно-монтажных работ и сейчас занимается чистовой отделкой помещений, пусконаладкой инженерных систем и технологического оборудования, сборкой мебели и благоустройством прилегающей территории.

Уже готовы концертный зал на 300 мест, помещения для театральных постановок и репетиций, классы для занятий живописью, музыкой и теоретическими дисциплинами, мастерские, студии, зоны для выставок и тематических мероприятий. В работе - многофункциональная студия для фото-, видео- и звукозаписи.

Также в школе расположены конференц-зал, оркестровый и хоровые залы, классы подготовительного отделения и швейная мастерская.

Фото: соцсети Дмитрия Артюхова

Пространства оформлены таким образом, чтобы сочетать эстетическую выразительность и просветительскую функцию. Например, на лестничных проходах можно прочитать цитаты великих деятелей культуры.

Образовательный процесс будет проходить по двухуровневой системе: от подготовительных до предпрофессиональных программ по музыкальному, хореографическому и театральному искусству.

Кстати, до 2030 года на Ямале планируется модернизировать девять детских школ искусств. В 2023 году обновления получили школы в Лабытнанги и Ханымее, в 2025 году - в Салехарде, Ноябрьске и Надыме.

- Работу эту продолжим. Стремимся как можно раньше помочь ребятам раскрыть свои таланты, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

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