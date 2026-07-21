На Ямале площадь природных пожаров увеличилась в 12 раз: огонь охватил почти 600 гектаров

Фото предоставлено КП

На территории Красноселькупского, Надымского, Приуральского и Пуровского районов бушуют 17 природных пожаров общей площадью 598 гектаров. Это данные на 8:30 утра 21 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 200 человек, а также один вертолет Ми-8 с водосливным устройством, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили один природный пожар площадью шесть гектаров.

Всего за пожароопасный сезон на территории округа зафиксировано 404 природных возгорания. Огонь повредил 56 608,8 гектара территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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