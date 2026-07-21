Гармонично вписались: взгляды жителей Нового Уренгоя радуют новые рокарии

Фото: городское хозяйство Нового Уренгоя

Взгляды жителей Нового Уренгоя радуют новые ландшафтные композиции или рокарии. Об этом сообщили в городской администрации.

Рокарии расположены в разных частях города: в парке «Дружба», на озере Молодежное и на площадке «Виадук». Они гармонично вписались в городской ландшафт и стали настоящими точками притяжения для жителей.

Отметим, что рокарий - это элемент ландшафтного дизайна, представляющий собой композицию из камней и растений. В отличие от альпийской горки (альпинария), где камни служат фоном для растений, в рокарии главное - камни. Именно они являются основным элементом, а растения лишь дополняют и подчеркивают естественность композиции.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое начался ремонт улицы Ягельная. Сейчас специалисты занимаются формированием основания и монтажом дорожного полотна из плит, а именно: подготавливают прочное земляное основание и обустраивают песчаную подушку. По итогу всех работ жители получат дорогу, устойчивую к высоким нагрузкам и сложным климатическим условиям.

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