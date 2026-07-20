Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на несколько дней закроют перекресток улиц Арктическая - Матросова - Губкина. Это необходимо для ремонта дороги, сообщили в городской администрации.

«Уважаемые салехардцы и гости нашего города! 21 июля с 9:00 перекресток улиц Арктическая - Матросова - Губкина полностью перекроют для движения», - говорится в сообщении.

Плановое открытие движения назначено на 24 июля. К этому дню рабочие заменят асфальтобетонное покрытия и нанесут дорожную разметку.

Что касается проезда по улице Матросова до перекрестка, он будет открыт.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде завершили прокладку подземных коммуникаций под Обдорским острогом. По словам главы Алексея Титовского, специалисты обустроили сети канализации, теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Особенно пришлось постараться над теплоснабжением: в старой схеме оно проходило над мерзлотником и поэтому пришлось менять направление.

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