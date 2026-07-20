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НовостиОбщество20 июля 2026 21:01

На Ямал 21 июля 2026 года продолжит держаться небывалая жара

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 21 июля 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 21 июля

Погода на Ямале на 21 июля

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 21 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах - туман

Температура ночью составит +12...+17 градусов, при прояснении до +7. Днем столбики термометров покажут +27…+32 градуса, местами до +22.

Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с.

21 июля в народном календаре - Прокопий Жнец (еще встречаются названия Жатвенник и Зажинки, а в сочетании с церковной традицией - «Летняя Казанская»). Этот день на Руси связывали с началом большой жатвы ржи. Перед выходом в поле крестьяне служили молебен, просили у святого помощи в труде и хорошего урожая.

Главным обрядом становились «зажинки» - первый выход на жатву. Старшая женщина в семье до рассвета вязала первый сноп. Его украшали цветами или красной лентой, торжественно вносили в дом и ставили в красный угол под иконы - как символ будущего урожая и благополучия. Зерно из этого снопа считали целебным для людей и скота, его хранили до следующего года

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