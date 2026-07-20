На Ямал 21 июля 2026 года продолжит держаться небывалая жара

Погода на Ямале на 21 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 21 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах - туман

Температура ночью составит +12...+17 градусов, при прояснении до +7. Днем столбики термометров покажут +27…+32 градуса, местами до +22.

Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с.

21 июля в народном календаре - Прокопий Жнец (еще встречаются названия Жатвенник и Зажинки, а в сочетании с церковной традицией - «Летняя Казанская»). Этот день на Руси связывали с началом большой жатвы ржи. Перед выходом в поле крестьяне служили молебен, просили у святого помощи в труде и хорошего урожая.

Главным обрядом становились «зажинки» - первый выход на жатву. Старшая женщина в семье до рассвета вязала первый сноп. Его украшали цветами или красной лентой, торжественно вносили в дом и ставили в красный угол под иконы - как символ будущего урожая и благополучия. Зерно из этого снопа считали целебным для людей и скота, его хранили до следующего года

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