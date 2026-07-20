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Житель Тарко-Сале обматерил продавщицу «Пятерочки» и поплатился за это деньгами. Информацию об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что в апреле 2026 года 26-летний мужчина, находясь в магазине «Пятерочка», умышленно оскорбил его сотрудницу, - прокомментировали в ведомстве.

Не стерпев такого хамства, женщина обратилась за помощью, после чего районная прокуратура завела административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме).

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в четыре тысячи рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что салехардца наказали за оскорбительную переписку с сотрудником Госстройнадзора.

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