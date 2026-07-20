В Губкинском старые трубы заменяют на стальные с пенополиуретановой изоляцией

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Губкинские коммунальщики готовятся к предстоящему отопительному сезону: капитально ремонтируют сети тепловодоснабжения и водоотведения, оборудование и производственные объекты. Об этом сообщил глава города Андрей Бандурко.

Специалисты заменяют старые трубы на стальные с пенополиуретановой изоляцией, увеличивают диаметр магистральных сетей. Это позволит обеспечить жителей новых микрорайонов ресурсами, повысить эффективность подачи тепла и воды, а также существенно снизить теплопотери и увеличить надежность систем.

Завершить все работы планируется до начала отопительного сезона.

- Перед холодами проведем все необходимые проверки и настройки, чтобы обеспечить комфорт и тепло для наших жителей, - подчеркнул Бандурко.

Губкинские коммунальщики готовятся к зиме

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что за лето в Губкинском капитально отремонтируют семь многоквартирных домов: № 37 и № 38 в 1-м микрорайоне, № 30 в 7-м микрорайоне, № 12 в 9-м микрорайоне, № 1 и № 4 по улице Молодежная.

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