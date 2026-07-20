Молодежь Ямала тратит деньги на впечатления

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В ЯНАО юные жители в первом полугодии направили по «Пушкинской карте» 41,5 миллиона рублей на культурные события. При этом структура досуга заметно меняется: доля трат на кино сократилась с 22 % до 15 %. На первый план выходят театры, музеи, лекции и другие форматы — молодёжь округа всё охотнее пробует нестандартные варианты досуга.

Наиболее активными пользователями остаются подростки 15–17 лет — именно эта группа чаще всего оформляет карту и активнее всех её использует, сообщили в ВТБ. Интерес 14 летних и 19 летних к культурным событиям примерно на одном уровне, тогда как вовлечённость молодёжи постарше заметно ниже — примерно в пять раз.

Заметный всплеск интереса к программе пришёлся на февраль: тогда существенно выросло число новых пользователей. Максимальные траты зафиксированы во время весенних каникул — в эти недели молодёжь особенно активно покупала билеты. Сейчас в округе на руках у молодых ямальцев уже 31,6 тысячи «Пушкинских карт».

По словам управляющего ВТБ в ЯНАО Кирилла Шулаева, динамика показателей отражает сдвиг в культурных привычках молодёжи: ребята всё реже выбирают привычный досуг и чаще обращают внимание на образовательные и музейные проекты. Отдельно эксперт выделяет совпадение ритма программы с жизнью школьников и студентов — всплеск оформления карт в феврале и высокие траты в каникулы это подтверждают. Партнёры программы делают ставку на то, чтобы доступ к культуре оставался простым: любой молодой житель округа должен без сложностей найти и оплатить интересное событие.

В этом году общий лимит трат по «Пушкинской карте» в ЯНАО составляет 158 миллионов рублей. Такая сумма расширяет возможности для культурного досуга и помогает семьям экономить на билетах.