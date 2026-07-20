Фото предоставлено КП

Сразу трое ноябрян понесут наказание за демонстрацию нацисткой и запрещенной символики. Об этом сообщили в пресс-службе Ноябрьского городского суда.

Первый нарушитель повесил у себя в автомобиле ароматизатор в виде восьмиконечной равнолучевой звезды, которая признана символикой запрещенного в России международного общественного движения. А второй - разместил у себя в соцсетях фото с другом, на котором надета футболка с нацистской символикой.

Третьей нарушительницей оказалась женщина. Она выложила на всеобщее обозрение изображения с символиками движения ЛГБТ* и сатанистов*.

- Всем указанным лицам назначены штрафы. Кроме того, по результатам рассмотрения одного дела внесено представление работодателю об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - прокомментировали в суде.

*признано экстремистским и запрещено в России.

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