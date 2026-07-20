Памятник «Геологам-первооткрывателям» обновили в Уренгое

Фото: администрация Приуральского района

В Уренгое обновили памятник «Геологам-первооткрывателям». Об этом сообщили в администрации Приуральского района.

Специалисты демонтировали гранитную плитку, отреставрировали поверхность монумента и обновили декоративную патину.

Памятник находится на центральной площади поселка, его создатель - советский и российский мастер, академик Российской академии художеств, народный художник РФ Салават Щербаков.

Скульптура представляет собой изображение геолога в штормовке с нашивкой «Мингеологии СССР». В его левой руке - планшет для карт, а на плече - фотоаппарат марки «ФЭД». Особая деталь - часы на руке, показывающие половину первого - именно в это время скважина Р-2 будущего Уренгойского месторождения дала первый газ.

Напоминаем, что памятник был открыт ровно 10 лет назад - в честь 50-летия основания поселка и добычи первого газа. В этом году Уренгой отметит 60 лет.

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