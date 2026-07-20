В Новом Уренгое продавали контрафактные сыры из Германии

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Новоуренгойская транспортная прокуратура совместно с тюменской таможней и ямальским Роспотребнадзором пресекли в Новом Уренгое продажу контрафактных сыров из Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

- В отношении указанной категории товаров установлен запрет к ввозу на территорию России. Соответственно, у сыров не было документов, подтверждающих происхождение и качество, - прокомментировали в ведомстве.

По результатам проверки санкционную продукцию изъяли и уничтожили в установленном порядке.

Предпринимателей, торговавших сырами, привлекли по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). Теперь каждый из них должен выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

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