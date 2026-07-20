Фото: администрация Губкинского

В Губкинском закроют для проезда перекресток проспекта Губкина и улицы Нефтяников. Причина этого - подготовка к осенне-зимнему сезону, сообщили в городской администрации.

«С 14:30 20 июля планируется перекрытие проспекта Губкина и улицы Нефтяников. Это необходимо для продолжения подготовки города к осенне-зимнему периоду», - говорится в сообщении.

Фото: администрация Губкинского

В связи с этим автобусы № 4 и № 5 поедут по новому расписанию. Из их графика выпадут остановки: «Школа № 7», «13-й микрорайон», «ТЦ «Ямал-Пурпе», «Лицей», «Торговый город», «пр. Губкина» и «Городская больница (пр. Губкина)».

Власти приносят жителям извинения за временные неудобства.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском микрорайоны № 2 и № 7 полностью освободили от старых домов.

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