Патриарх Кирилл вручил епископу Ноябрьскому Феодосию орден Серафима Саровского

Фото: администрация Ноябрьска

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил владыке Феодосию, епископу Ноябрьскому, викарию Салехардской епархии, высокую церковную награду - орден преподобного Серафима Саровского III степени. Об этом сообщили в городской администрации.

Торжественная церемония состоялась накануне в Троице-Сергиевой лавре. Патриарх отметил усердное архипастырское служение владыки и то, что он достоин награды.

- Поздравляем владыку Феодосия с высоким признанием заслуг! Ваши труды помогают православным Ноябрьска обрести нравственные ориентиры, а проповеди придают духовные силы, - поздравили в мэрии владыку Феодосия.

Отметим, что столь высокую награду вручают за особый вклад в дело возрождения монастырей и храмов, за пастырскую и церковно-общественную деятельность. II и III степени могут дать за миссионерское и просветительское служение: успешную работу в миссионерских отделах, духовных учебных заведениях, СМИ, государственных и муниципальных образовательных учреждениях, а также за деятельность по реабилитации пострадавших от тоталитарных сект.

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