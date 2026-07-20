На Ямале тушат последние 52 гектара природных пожаров

Фото предоставлено КП

На территории Красноселькупского и Пуровского районов бушуют шесть природных пожаров общей площадью 52 гектара. Это данные на 8:30 утра 20 июля, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

- В тушении участвуют 83 человека, а также один вертолет Ми-8 с водосливным устройством, - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки на Ямале потушили пять природных пожаров площадью 104 гектара.

Всего за пожароопасный сезон на территории округа зафиксировано 394 природных возгорания. Огонь повредил 56 220,7 гектара территории.

Напоминаем, что сообщить о природном пожаре можно в региональную дежурно-диспетчерскую службу Ямала по следующему телефону: 8-800-100-94-00. Также информация принимается по номеру 112.

Информация о действующих природных пожарах размещается на специальной интерактивной карте.

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