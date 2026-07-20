В Новом Уренгое столкнулись «Хендай» и «Киа»: водители госпитализированы

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 19 июля на перекрестке улиц Таежная - 5П в Новом Уренгое.

- Установлено, что около 7:10 утра водитель автомобиля «Хендай» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся «Киа» и столкнулся с ней. Оба водителя госпитализированы, - прокомментировали в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 8 ДТП, а с начала года 2 000, в которых 10 человек погибли и 157 получили травмы, в том числе 20 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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