На Ямал 20 июля 2026 года придет жара до +32 градусов

Погода на Ямале на 20 августа Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 20 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах - туман

Температура ночью составит +12...+17 градусов, при прояснении до +7. Днем столбики термометров покажут +27…+32 градуса, местами до +22.

Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с.

20 июля в народном календаре - Авдотья Сеногнойка. Название связано с хозяйственными заботами середины лета. К этой дате крестьяне активно заготавливали сено, но часто в это время начинались затяжные дожди. Если скошенную траву не успеть убрать в скирды, она отсыревала и начинала гнить. Поэтому в народе говорили: «Сгребешь сено в кучи - так не страшны и тучи»

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.