В Ноябрьске дотла сгорел расселенный многоквартирник на Советской

Фото: МЧС ЯНАО

Вечером, 18 июля, на улице Советской, 53 в Ноябрьске загорелся двухэтажный, многоквартирный деревянный расселенный дом. На момент прибытия пожарных, кровля здания была вся объята пламенем. Существовала угроза переброса огня на рядом стоящие жилые дома.

Фото: МЧС ЯНАО

По данным МЧС России по ЯНАО, сообщение о возгорании дома поступило на пульт диспетчера в 20:33. На место выехали 5 единиц спецтехники и 16 человек личного состава МЧС. Локализовать пожар удалось лишь в 21:28 на площади 572 квадратных метра, а полностью ликвидировать к полуночи. В результате повреждена конструкция этажей и кровли по всей площади. Из-за теплового воздействия повреждены остекления окон двух домов.

Фото: МЧС ЯНАО

Причину возгорания установят дознаватели, но в тг-канале NSK за несколько часов до пожара появилось занятное видео. На нем видно, что на крыльце подъезда расселенного дома лежат газовые баллоны, которые используются для установки натяжных потолков.

Всего за минувшие сутки на Ямале пожарно-спасательные подразделения МЧС России на ликвидацию пожаров привлекались 3 раза. Погибших и пострадавших нет.