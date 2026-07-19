Наркосбытчице из Нового Уренгоя отсрочили срок из-за ребенка

Суд назначил наркосбытчице наказание в виде 10 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Новом Уренгое осудили за участие в организованной группе по сбыту наркотиков. Суд назначил злоумышленнице более 10 лет колонии. Однако за решетку преступница позже, после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

По данным пресс-службы городского Новоуренгойского суда, северянку признали виновной в двух эпизодах по сбыту наркотиков. Дама планировала сбыть наркотики, но не успела довести преступный умысел до конца – ее задержала полиция. Суд назначил наркосбытчице наказание в виде 10 лет и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима, а также дополнительный штраф в размере 300 тысяч рублей. Штраф она выплатит должна сейчас, но основное наказание решено отсрочить до достижения ребёнком осуждённой 14-летнего возраста.

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