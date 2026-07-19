На Ямале в реку Таз выпустили 1,2 млн мальков чира

Фото: Виктора Югая

Мероприятия по восстановлению популяции ценных сиговых пород продолжаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Так, на этой неделе в реку Таз было выпущено более 1,2 миллиона подрощенных мальков чира, а в ближайшие дни туда же запустят еще около 3 миллионов молоди муксуна. Об этом в соцсетях рассказал глава Тазовского района Виктор Югай.

Перед выпуском в природную среду около месяца молодь чира находилась в специальных садках, где она набрала крепость и достигла веса примерно массы 1,5 грамма. Точно такую же процедуру сейчас проходят 3 миллиона мальков муксуна.

Напомним, на Ямале рыболовством занимаются представители коренных малочисленных народов Севера. Именно они и ведут промышленный промысел.