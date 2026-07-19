Летняя жара до +31 градуса без дождей пришла на Ямал 19 июля

Фото: администрация Нового Уренгоя

В воскресенье, 19 июля, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем +21...+26 градусов, местами +31 градуса, по западу +20...+25 градусов, по западу +13...+18 градусов.

В Салехарде преимущественно солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, южный 1-5 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +23 градуса, вечером + 19 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха утром +21 градус, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-8 метров в секунду. Утром +25 градусов, днем +28 градусов, вечером + 20 градусов.

В Надыме переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 1-8 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +27 градусов, вечером +19 градусов.