В селе Гыда на Ямале в ДТП пострадал водитель питбайка

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

За минувшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа произошло 4 ДТП, в одном из которых 1 человек получил травмы.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 17 июля в 14:05 в районе дома 18А по улице Советской села Гыда Тазовского района водитель питбайка при повороте направо не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП водитель питбайка получил травмы.

Госавтоинспекция Ямала в очередной раз напоминает: питбайки запрещено использовать на дорогах общего пользования. Питбайк - спортивный инвентарь, у него нет нужной светотехники, поворотников и других элементов безопасности. На улицах и трассах он создаёт серьёзную угрозу как для самого водителя, так и для других участников движения. Особенно опасно, когда за рулем оказываются подростки. Помните: питбайк можно использовать только на специализированных площадках и закрытых трассах.