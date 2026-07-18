На Ямале морошка стала «уходить» на север

Собирать морошку не просто Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас на Ямале наблюдается сезон разгара морошки. Эта ягода – кладезь витаминов и микроэлементов. Ямальцы и гости округа запасаются ею впрок: сушат, варят варенье, замораживают. Есть она и в продаже. Цены на морошку отличаются, но суммы варьируются от 800 до 1500 рублей за литр. Купить ягоду предлагают жители Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Муравленко.

В последние годы ученые заметили тенденции к тому, что морошка стала «уходить» дальше не север. Это связано с потеплением климата и повышенной влажностью.

- Потепление может сдвинуть сроки созревания, а сама морошка со временем начнет смещаться в более северные районы, – говорит старший преподаватель кафедры экологии МТУСИ Жанна Жукова.

Заведующая кафедрой экологии МТУСИ Виктория Ерофеева уверяет, что сохранить уникальную северную ягоду помогут бережное отношение к болотным экосистемам, восстановление территорий после пожаров и сохранение естественного водного режима.