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НовостиОбщество18 июля 2026 5:58

На Ямале морошка стала «уходить» на север

Морошка на Ямале «уходит» на север
Нина БАРИНОВА
Собирать морошку не просто

Собирать морошку не просто

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас на Ямале наблюдается сезон разгара морошки. Эта ягода – кладезь витаминов и микроэлементов. Ямальцы и гости округа запасаются ею впрок: сушат, варят варенье, замораживают. Есть она и в продаже. Цены на морошку отличаются, но суммы варьируются от 800 до 1500 рублей за литр. Купить ягоду предлагают жители Салехарда, Лабытнанги, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Муравленко.

В последние годы ученые заметили тенденции к тому, что морошка стала «уходить» дальше не север. Это связано с потеплением климата и повышенной влажностью.

- Потепление может сдвинуть сроки созревания, а сама морошка со временем начнет смещаться в более северные районы, – говорит старший преподаватель кафедры экологии МТУСИ Жанна Жукова.

Заведующая кафедрой экологии МТУСИ Виктория Ерофеева уверяет, что сохранить уникальную северную ягоду помогут бережное отношение к болотным экосистемам, восстановление территорий после пожаров и сохранение естественного водного режима.