Власти Нового Уренгоя запретили кататься на пляже на самокатах и великах и приводить животных

Фото: администрация Нового Уренгоя

Сегодня, 17 июля, в Новом Уренгое столбики термометров поднимутся до +27 градусов, дождя не ожидается, а значит в этот субботний день, учитывая ситуации с топливом и цены на отдых, ямальцы потянутся отдыхать на местные пляжи. Благо, они тут есть и белый песочек мало чем отличается от песка Мальдивских островов.

Однако, чтобы пройти на пляж, стоит помнить про ограничения, которые власти ввели, чтобы отдых для всех был отдыхом, а не неприятностями.

Итак, на территории пляжа Нового Уренгоя введен полный запрет на движение на средствах индивидуальной мобильности (электросамокатах, гироскутерах и т.д.), а также велосипедах. Транспорт лучше оставить на специальной велопарковке перед входом. По комфортным деревянным дорожкам нужно гулять только пешком. За нарушение требований запрещающего знака 3.35. придется заплатить штраф в размере 800 рублей.

Кроме того, приходить на пляж с животными строго запрещено. Ваши очаровательные только для вас пушистики имеют необходимость писать и какать, а делать это на пляже нельзя вследствие санитарных норм. Так что оставляйте хвосты дома и идите загорать.