Скрин с видео Уральской транспортной прокуратуры

Инцидент произошел поздним вечером 16 июля в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Параплан рухнул на высоковольтные провода. Пострадала 30-летняя женщина. Как оказалось, Виктория решила полетать, как птица. С ней в полет отправился инструктор. Вдруг параплан рухнул на ЛЭП. Пассажирка получила ожоги и была доставлена в больницу, а инструктор не пострадал. Снимать параплан с проводов пришлось спасателям. Транспортная прокуратура уже начала проверку, где выяснит: почему параплан был запущен в ночью.

- 16 июля 2026 года около 23:00 часов местного времени в процессе выполнения частными лицами полета на параплане допущено его столкновение с высоковольтной линией электропередачи. В результате один из участников полета получил ожоги и госпитализирован для оказания медицинской помощи. По данному факту Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности использования воздушного пространства, – добавили в ведомстве.