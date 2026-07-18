Местами жара до +29 градусов: погода на Ямале 18 июля 2026 года

Фото: соцсети Дмитрия Жаромского

В субботу, 18 июля на территории Ямало-Ненецкого автономного округа синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь, днем грозу. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +20...+25 градусов, по западу +13...+18 градусов.

В Салехарде преимущество солнечно, без осадков. Ветер слабый северный, к ночи перейдет на северо-восточный 1-3 метра в секунду. Утром столбики термометров покажут всего +13 градусов. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Вечером температура опустится до комфортных для прогулок +17 градусов.

В Новом Уренгое переменная облачность, днем кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 2-6 метров в секунду. Утром +23 градуса. Днем поднимется жара до +28 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до +20 градусов.

В Ноябрьске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1-7 метров в секунду. Утром на термометре +23 градуса, днем воздух прогреется до +27 градусов, вечером +19 градусов.

В Надыме облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. Ветер северный 1-8 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +26 градусов, вечером +17 градусов.