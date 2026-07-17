Ученые завершили исследования трассы Сургут - Салехард, направленные на повышение ее безопасности

Фото: Роман Колесников

Завершились полевые исследования трассы Сургут - Салехард. Эти работы стали вторым этапом научно-исследовательского проекта, цель которого - обеспечение безопасности транспортной инфраструктуры Ямала в условиях изменения климата.

Ученые развернули автономную наблюдательную сеть, включающую гидрологические посты, геокриологические скважины и площадки для изучения эрозионных процессов. Это позволило им рассчитать максимальные объемы талых вод в период половодья, оценить интенсивности размыва берегов и выполнить химический анализ проб.

В ходе первого сезона, проводимого в 2025 году, ученые провели замеры температуры грунта в придорожной полосе, а также измерили мощность снежного покрова с помощью воздушного лазерного сканирования.

- На основе полученных данных двух этапов создана математическая модель, которая рассчитывает воздействие воды на берега и грунты. Кроме того, все участки с мостовыми переходами классифицированы по степени воздействия водных потоков. Это позволяет заранее определять, где и когда могут возникнуть риски, и своевременно укрепить дорожное полотно и мостовые конструкции, - объяснил ведущий научный сотрудник сектора геоэкологии отдела естественных наук Научного центра изучения Арктики Роман Колесников.

Такой подход позволит обеспечить надежное и безопасное использование дороги на долгосрочную перспективу.

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