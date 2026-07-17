Фото: Галина Марченко

В Приуральском районе стартовала выдача спасательных жилетов семьям коренных северян. Это новая мера поддержки, введенная губернатором Дмитрием Артюховым.

В числе первых счастливчиков - шесть рыбаков, которые ежедневно проводят на воде большую часть времени.

- Для меня, как для человека, который регулярно выходит на воду на лодке, это действительно важная мера поддержки. Безопасность на реке - на первом месте, и наличие надежных спасательных жилетов дает необходимую уверенность мне и моей семье. Хорошо, что наши потребности услышали и начали обеспечивать рыбаков реальными средствами защиты, - сказала Лариса Ендырева.

Всего в 2026 году Приуральский район получит 300 спасательных жилетов для 150 семей. Их выдача ведется по заявлениям.

Аналогичная работа ведется в Надымском, Пуровском и Тазовском районах. От северян поступило уже 270 заявлений.

Всего на сегодняшний день приобретено более полутора тысяч спасательных жилетов.

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