На ямальских трассах установили 38 светофоров для регулировки реверсивного движения

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На трех крупных дорожных направлениях Ямала организовано реверсивное движение. Причина этого - дорожные работы, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, на дороше Надым - Салехард установлено двенадцать участков с реверсивным движением. Двадцать четыре светофора расставлены на отрезках с 996-го по 1 203-й километры, а также в районе моста через реку Хойзериха.

На трассе от границы округа до Губкинского движение ограничили на трех участках: в районе 249-го, 301-го и 321-го километров. На каждом из них установлены по два светофора.

Аналогичная схема действует на дороге от железнодорожной станции Ныда до Пангод. Там реверс ввели на четырех участках в интервале с 812-го по 865-й километры.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям и соблюдать правила дорожного движения.

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