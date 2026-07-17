«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»: в Салехарде на фасаде дома № 1 по улице Губкина появится новый мурал

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на фасаде дома № 1 по улице Губкина началось создание мурала «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Трудится над ним художник из Санкт-Петербурга Роман Бурданов, сообщили в городской администрации.

Роман - участник творческого коллектива «Добро», который нарисовал в окружной столице уже множество ярких работ, в их числе - ледокол, мамонт и турист на улице Чубынина. Это первые и самые узнаваемые творения на домах в ямальской столице.

Фото: администрация Салехарда

Кстати, недавно художник закончил работу с говорящим названием «Ни дня без движения». О том, что жить нужно ярко и активно, салехардцам теперь «говорит» фасад дома № 3 по улице Губкина.

В этом году на подмогу талантам и краскам пришли современные технологии.

- Мы уже не первый раз работаем в вашем удивительном городе, и белые ночи обычно доставляли нам трудности. Как правило, для нанесения контура использовали проектор. Но в этом году я прибегнул к новым технологиям. При помощи VR-очков можно работать даже днем в солнечную погоду. На таком большом полотне использую их впервые, но все получилось отлично, - поделился художник.

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