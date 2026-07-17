Глава Приуральского района призвала земляков отправляться в лес за ягодами и грибами

Фото: соцсети Марины Тресковой

Глава Приуральского района Марина Трескова призвала земляков отправляться в лес за летними дарами - ягодами и грибами.

«Впереди - выходные, и синоптики вновь прогнозируют на ближайшие дни погожую и жаркую погоду. Самое время отправиться в тундру за щедрыми дарами Приуралья», - написала она в своих соцсетях.

В лесах уже зреет любимая ягода северян - «царская» морошка. Появились грибы: северяне с удовольствием делятся в своих соцсетях фотографиями крепеньких подосиновиков.

Но, отправляясь на природу, нужно четко соблюдать правила пожарной безопасности и рекомендации медиков. Здоровье и безопасность - это главное.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что ноябрьские спасатели нашли грибников, которые заблудились в лесу и сутки блуждали, надеясь выйти к людям.

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