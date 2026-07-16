На Ямале 17 июля 2026 года снова прольется дождь

Погода на Ямале на 17 июля Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +7...+12 градусов, при натекании облачности до +17. Днем столбики термометров покажут +20…+25 градусов, по западу +13...+18.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный 8-13 м/с.

17 июля в народном календаре - Андрей Налива. Название связано с земледельческим циклом: к середине июля озимые хлеба и овес «наливались» зерном - колосья тяжелели, и крестьяне с надеждой смотрели на будущий урожай. В народе приговаривали: «Озимы в наливах дошли».

При этом церковная традиция тоже соединилась с народным обычаем: 17 июля вспоминаются сразу нескольких святых с именем Андрей - преподобного Андрея Рублева (иконописца), святителя Андрея Критского (автора Великого покаянного канона) и благоверного князя Андрея Боголюбского.

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