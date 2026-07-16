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НовостиОбщество16 июля 2026 21:01

На Ямале 17 июля 2026 года снова прольется дождь

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 17 июля 2026 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 17 июля

Погода на Ямале на 17 июля

Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, по данным регионального МЧС, на Ямале пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

Температура ночью составит +7...+12 градусов, при натекании облачности до +17. Днем столбики термометров покажут +20…+25 градусов, по западу +13...+18.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный 8-13 м/с.

17 июля в народном календаре - Андрей Налива. Название связано с земледельческим циклом: к середине июля озимые хлеба и овес «наливались» зерном - колосья тяжелели, и крестьяне с надеждой смотрели на будущий урожай. В народе приговаривали: «Озимы в наливах дошли».

При этом церковная традиция тоже соединилась с народным обычаем: 17 июля вспоминаются сразу нескольких святых с именем Андрей - преподобного Андрея Рублева (иконописца), святителя Андрея Критского (автора Великого покаянного канона) и благоверного князя Андрея Боголюбского.

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