Ямальские депутаты расширили полномочия комиссии по делам несовершеннолетних

Фото: Законодательное собрание ЯНАО

Ямальские депутаты приняли закон, расширяющий полномочия комиссии по делам несовершеннолетних. Это значит, что теперь специалисты смогут действовать на опережение: они будут внимательнее к ситуациям, когда ребенок живет в нездоровой обстановке - будь то агрессия в семье или опасное окружение, сообщили в Заксобрании региона.

- Речь идет о ситуациях, когда ребенок проживает с людьми, судимыми за тяжкие и особо тяжкие преступления, посягательства на жизнь и здоровье, половую неприкосновенность. Либо с лицами, состоящими на профилактическом учете из за конфликтов и правонарушений в семейно-бытовой сфере, - прокомментировали в парламенте.

Отдельное внимание будет уделяться семьям, где родители привлекались за правонарушения экстремистской или террористической направленности.

Таким образом, задача комиссии - вовремя заметить проблему, поговорить с семьей, предложить помощь и убедиться, что с ребенком все в порядке.

Важно то, что комиссии не будут действовать в одиночку. Она сможет подключать к работе всех, кто в силах помочь: школу, полицию и социальных работников.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.