«Пусть все получится»: Дмитрий Артюхов рассказ историю ямальского бойца СВО, потерявшего зрение

Фото: соцсети Дмитрия Артюхова

Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал историю бойца СВО Мирона Вануйто. На долю мужчины выпало множество испытаний, но он с честью все их преодолел.

Мирон пошел защищать родину в 2024 году. Его отправили на Донбасс и доверили управлять ударными дронами. В одном из боев северянин получил серьезные ожоги и травмы, которые лишили его зрения.

Врачи дали парню надежду, сказав, что он сможет видеть, но для этого нужно поехать в Санкт-Петербург и пройти лечение в клинике микрохирургии глаза имени академика С.Н. Федорова. Для помощи Мирону немедленно подключились фонд «Защитники Отечества» и департамент здравоохранения - помогли оперативно собрать все необходимые документы и договорились о приеме.

Фото: соцсети Дмитрия Артюхова

В итоге для бойца разработали индивидуальную программу реабилитации, а хирург Роман Березин провел сложнейшую операцию. И сейчас к северянину постепенно возвращается зрение.

- Впереди у Мирона большой путь восстановления. Парень планирует работать и создать семью. Пусть все у него получится. Благодарю всех, кто помогает защитникам вернуться к нормальной жизни. Крепкого здоровья нашим землякам, - сказал Дмитрий Артюхов.

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