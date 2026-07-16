Ноябрьские хирурги одновременно удалили пациенту желчный пузырь и огромную кисту селезенки

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ноябрьские хирурги в моменте выполнили две сложные операции: удалили желчный пузырь и огромную кисту селезенки. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Все началось с того, что в больницу обратился пациент, которому нужно было удалить желчный пузырь. И вот, во время планового обследования перед операцией, у мужчины выявили еще одну проблему - огромную кисту селезенки размером восемь сантиметров.

Посовещавшись, хирурги Максим Степанов и Ильдар Юсупов решили совместить две операции. Сначала они через небольшие проколы выполнили холецистэктомию, а затем удалили кисту, полностью сохранив селезенку. Задача была сверхсложной: селезенка - ранимый орган с обильным кровотоком и малейшая ошибка могла привести к ее потере.

Пациент быстро пошел на поправку и в отличном самочувствии был выписан домой.

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