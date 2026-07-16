Фото: администрация Шурышкарского района

Житель Шурышкарского района Роман Севли погиб в ходе СВО. Печальную новость сообщили в администрации муниципалитета.

«В ходе специальной военной операции погиб наш земляк, уроженец села Горки - Роман Леонидович Севли. Он навсегда останется для всех нас образцом решительности», - говорится в сообщении.

Дома у Романа осталась родители, супруга, родные и близкие люди.

Захоронят мужчину сегодня в городе Одинцово на Лайковском кладбище.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что жители Мужей и Шурышкар отправили в зону СВО два «УАЗа» с продуктами и медикаментами. Перед долгой поездкой «фермер» и «буханку» бесплатно отремонтировали на СТО местного предпринимателя.

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