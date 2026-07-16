Добрыня, Златослава и Евдокия стали самыми редкими именами на Ямале

Фото предоставлено КП

Служба ЗАГС Ямала поделилась статистикой по именам, которые выбирали родители для новорожденных в пером полугодии 2026 года.

Так, среди мальчиков самыми популярными именами оказались Михаил, Александр, Тимофей, Артем и Иван. У девочек по-прежнему лидирует имя София, следом за ним идут Ева, Анна, Виктория и Есения.

Некоторые родители выбирали для детей оригинальные имена. У мальчиков таковыми стали Борис, Добрыня, Тихон и Филипп, а девочек - Агния, Златослава, Марта и Евдокия.

Добавим, что с начала года более тысячи северянок впервые стали мамами, а для 500 женщин новорожденный малыш стал четвертым или последующим. Также за это время на свет появились 22 пары двойняшек.

Напоминаем, что новорожденным ямальцам дарят сертификаты на фотосессию. С начала действия программы (а ее запустили в 2024 году) выдано уже около 15 тысяч штук.

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