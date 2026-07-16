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НовостиОбщество16 июля 2026 8:27

Добрыня, Златослава и Евдокия стали самыми редкими именами на Ямале

Служба ЗАГС Ямала поделилась статистикой по именам для новорожденных
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Служба ЗАГС Ямала поделилась статистикой по именам, которые выбирали родители для новорожденных в пером полугодии 2026 года.

Так, среди мальчиков самыми популярными именами оказались Михаил, Александр, Тимофей, Артем и Иван. У девочек по-прежнему лидирует имя София, следом за ним идут Ева, Анна, Виктория и Есения.

Некоторые родители выбирали для детей оригинальные имена. У мальчиков таковыми стали Борис, Добрыня, Тихон и Филипп, а девочек - Агния, Златослава, Марта и Евдокия.

Добавим, что с начала года более тысячи северянок впервые стали мамами, а для 500 женщин новорожденный малыш стал четвертым или последующим. Также за это время на свет появились 22 пары двойняшек.

Напоминаем, что новорожденным ямальцам дарят сертификаты на фотосессию. С начала действия программы (а ее запустили в 2024 году) выдано уже около 15 тысяч штук.

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