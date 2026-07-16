Фото: администрация Пуровского района

В Пуровском районе перенесли даты празднования фестиваля «Ягель». Теперь он пройдет с 21 по 23 августа, сообщили в администрации муниципалитета.

«По просьбам жителей команда «ПУРМОЛ» перенесла юбилейный фестиваль «Ягель» на 21-23 августа. Гостей ждут три дня лета и ягельного вайба», - говорится в сообщении.

«Ягель» - это ежегодный фестиваль под открытым небом, а также главное молодежное, творческое, культурное, патриотическое, туристическое и образовательное событие года для пуровчан. Он включает уникальные площадки для всестороннего развития молодежи, объединенные единой концепцией

В программе - обустройство биваков, проведение спортивных соревнований и экстремального забега, патриотические интенсивы, турниры, мастер-классы, встречи с интересными людьми, образовательные программы от федеральных спикеров и экспертов, викторины, КВИЗы, выступление приглашенных артистов, вечеринки, творческие конкурсы и награждение победителей

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