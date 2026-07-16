Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе выявили четыре новых случая заражения ВИЧ. Информацию об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Так, за прошедшие шесть месяцев инфекцию подхватили две женщины и два мужчины, трое из них проживают в Надыме, а один - в Пангодах.

Сейчас на учете в Надымской ЦРБ с диагнозом ВИЧ состоит 371 человек.

Напоминаем, что пройти обследование на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в кабинете № 13. График работы: понедельник - четверг с 08:00 до 15:00, пятница - с 08:00 до 09:30.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что более сорока жителей Надымского района заразились ВИЧ в 2024 году.

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