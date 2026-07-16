В Надыме велосипедист угодил под колеса иномарки. Его доставили в больницу

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошло 15 июля около дома № 11 по улице Ямальская в Надыме.

- Установлено, что в 20:30 вечера велосипедист не пропустил автомобиль Датсун, попал ему под колеса и получил травмы, - прокомментировали в ведомстве.

Затем велосипедиста доставили в больницу и передали медикам.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 5 ДТП, а с начала года 1 979, в которых 10 человек погибли и 152 получили травмы, в их числе 20 детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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